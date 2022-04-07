新北市今確診個案有111例，其中新增確診10例，居隔採陽86例，居隔陰轉陽15例。新北市衛生局今也公布相關足跡，足跡跨越9區，其中林口三井outlet、烏來伊豆溫泉民宿、板橋大遠百威秀影城、World Gym汐止店等都有確診者到訪。

衛生局指出，案25139本月3日曾至林口三井outlet的靜岡勝政日式豬排店，案25325曾在本月3、4日前往三重三町創意日式料理、烏來伊豆溫泉民宿、三重重新路二段築間火鍋，案25331曾在1、2日曾至正紅早午餐坊、板橋大遠百威秀影城，案25338本月4、5日曾到淡水金瑞珍海鮮快炒、蘆洲家樂福店定食8。

新北市今確診個案有111例，衛生局今也公布相關足跡，足跡跨越9區，其中林口三井outlet、烏來伊豆溫泉民宿、板橋大遠百威秀影城、World Gym汐止店等都有確診者到訪。（衛生局提供）

另外，案25396本月2至4日曾前往新莊THE FOUR餐酒館、LAZY PASTA懶惰廚房新莊店、新莊李記溫州大餛鈍，案25403本月1、3、4日曾到麥當勞汐止新台五店、World Gym汐止店，案25568本月2日曾到板橋韓流韓式料理，案25570本月5日曾到石門劉家肉粽富基店。