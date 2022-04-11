輕颱馬勒卡目前位於關島西南西方海面，氣象專家吳德榮表示，馬勒卡今天有機會增強成中颱，未來將與輕颱梅姬產生藤原效應，吞掉梅姬後強度將再增強，範圍更擴大，逐漸北轉往日本南方海面前進，對台灣無影響。天氣部分，周三晚起至周四鋒面通過及東北季風增強，北部、東部、中南部山區有短暫雨，高溫從32度降至24度，驟降8度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今天至周三（13日）西半部晴朗，東半部偶有雨，天氣暖如夏，周三晚起至周四（13至14日）晨鋒面抵達，天氣轉變，中部以北降雨、氣溫驟降，高溫從周三白天的32度，下降至24度，周四下半天鋒面快速通過後，天氣逐漸好轉，接著冷空氣南下，北台灣偏涼、早晚微冷，低溫18度，其他各地早晚亦微冷。

吳德榮說，周五、六（15、16日）受東北季風影響，各地大多晴朗穩定，唯北海岸、東北部偶有零星短暫雨，白天北台灣偏涼約20至22度，南部氣溫24至27度，各地早晚微冷，約18度。周日（17日）西半部晴朗穩定，東半部偶有零星雨，氣溫略升，白天北台舒適、南微熱，各地早晚偏涼。

颱風部分，吳德榮表示，輕颱「馬勒卡」在關島西南西方海面、鵝鑾鼻東南東方2070公里的海面上，強度逐漸增強，今天將增強為中颱，半徑擴大，繼續向北北西前進，明（12日）逐漸轉北，周三（13日）起再轉北北東，在日本南方海面大迴轉。菲律賓東方近海的輕颱「梅姬」與「馬勒卡」的相對距離逐漸接近，不過颱風一大一小，「梅姬」維持不了多久，將併入「馬勒卡」的大環流而消失，兩者對台灣皆不具威脅。