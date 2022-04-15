熱帶風暴梅姬（Megi）本週襲擊菲律賓，引發洪水和山崩，慘遭泥流侵襲的村莊內如今發現愈來愈多遺體。官方今天公布罹難人數已增至148人，另有逾百人仍下落不明。

法新社報導，梅姬是菲律賓今年面臨的最強風暴，帶來連日豪雨，迫使數以萬計的民眾住進疏散中心。現今還有多人失蹤，恐怕已經死亡。

在菲國中部的雷伊泰省（Leyte）重災區，毀滅性的山崩衝向農漁社區並摧毀房舍，現場面目全非。

這個災害頻仍的區域經常被風暴摧殘，包括2013年慘遭超級颱風海燕（Haiyan）迎面痛擊。科學家示警，由於氣候變遷和全球暖化，風暴威力將日益增強。

雷伊泰省阿布育格市（Abuyog）的沿海村莊皮勒（Pilar）12日被山崩摧毀，急難救助人員已在當地找到數十具遺體。

警方表示，至少有42人死於阿布育格市3座遭山崩襲擊的村莊，還有一人溺斃。又以皮勒村死亡人數最多。

目前還有超過100人下落不明，而阿布育格市長特拉亞（Lemuel Traya）告訴法新社，找到生還者的希望微乎其微。（譯者：楊昭彥）1110415