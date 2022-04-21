中共外交部4月19日證實，外長王毅和索羅門群島外長馬內列日前分別代表兩國政府簽署了「中索安全合作架構協定」，索國可據以要求中共派遣公安、武警、軍事人員、執法及武裝部隊赴索羅門群島協助維護基礎設施和社會秩序；中共船艦也可停靠索國港口進行運補作業。

此項安全協議引起美國及澳洲高度關切。白宮印太事務協調總監坎貝爾和國務院亞太事務助理國務卿康達本周將前往索羅門群島訪問，試圖勸說索國取消此項協議。我外交部發言人日前曾公開呼籲索羅門群島政府，切勿淪為中方的軍事籌碼，協助擴大其在太平洋軍事據點。20日又再度重申此一立場，批評中索安全合作破壞現狀與民主盟友的補給線，危及區域和平穩定。

由於美國及澳洲一向將南太視為勢力範圍，中共與索國建交後雙邊關係日趨密切，使美國及澳洲深感芒刺在背。因此，美國在今年2月，宣布將在索羅門群島重開大使館。反制中共勢力擴張的戰略意圖極為明顯。

索羅門群島於2019年與中共建交後，雙邊交流密切。此次索國與中共簽署安全協定，其實為雙方發展關係的一環，且與我國並無直接關聯，外交部就此事表態殊欠妥適。因為美國及澳洲的關切已經引起索國政府的反感。

索國總理蘇嘉瓦瑞公開表示：「我們是在睜大著眼睛、以我們的國家利益為導向的情況下，與中國達成了一項協議」。蘇嘉瓦瑞要求其他國家尊重索羅門群島的主權利益，並認為外界對中索安全協議的反彈是「非常無禮的」。蘇嘉瓦瑞甚至明言：這些大國不在乎太平洋島國是否會因為氣候變遷而淹在水裡，卻只想把這個區域當作「後院」。

雖然蘇嘉瓦瑞表示索國無意投入任何地緣政治的權力鬥爭。但是從蘇嘉瓦瑞親中反美澳的態度可以看出，南太地區正進入一場大國較勁的風暴之中。

我外交部就此事發表評論很可能使台灣身陷風暴之中。尤其是索羅門群島與中共建交後，我政府曾私下與索國馬萊塔省往來，提供該省防疫物資。但是第二批捐贈物資運抵索國時在首都機場遭查扣。因為索國檢察總長認為此項援助案並沒有經過索國中央政府批准，台灣有介入索國內政之嫌。

去年11月索國爆發民眾示威動亂，來自最大省馬萊塔省的示威群眾在首都對國民議會大廈、警察局和商家縱火。示威群眾要求總理蘇嘉瓦瑞下台。

表面上，示威暴動的肇因是經濟問題，群眾抗議政府貪腐，失業嚴重，並且長期忽略馬萊塔省的經濟發展。然而馬萊塔省長蘇達尼卻以台灣做為藉口，指稱蘇嘉瓦瑞2019年與台灣斷交並與中共建交，並沒有充分徵詢民意就做出這個改變，因而引發民怨。蘇達尼省長的指控，促使索國政府認為此項動亂背後有境外勢力煽動，其實就是暗指台灣。

我政府此次再就索國與中共簽署安全協議表態，恐再度落人口實，被認為台灣仍然意圖介入索國內政。台灣不比美國及澳洲，並非區域強權。萬一捲入南太政治風暴，影響我與南太其他邦交國關係，豈非自行引火上身？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※