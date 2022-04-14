熱帶風暴梅姬（Megi）本週席捲菲律賓中部地區，引發洪水和山崩， 迄今已造成至少123人喪命，軍方今天承諾將繼續進行搜救作業。
路透社報導，梅姬是今年首個侵襲菲律賓的熱帶風暴。菲律賓群島由7600多個島嶼組成，每年平均遭20個熱帶風暴侵襲。
市政府在報告中說，貝貝市（Baybay）有86人死亡、236人受傷。這個位於菲國中部雷伊泰省（Leyte）的山區經常發生山崩。
國家災害處理機構表示，另有3人分別在不同省溺水身亡，6人下落不明。
貝貝市的菲律賓陸軍步兵部隊在臉書（Facebook）說：「搜救行動將持續進行。」
根據地方政府的空拍畫面，山坡地崩塌，泥土淹沒椰子園和民宅。在其中一個地區，救難人員必須出動橡皮艇挺進災區救援。
梅姬10日以每小時65公里的最大持續風速登陸，最大陣風達到每小時80公里。
雷伊泰省一個陸軍工程和建築營在臉書表示，坎塔格諾斯區（Kantagnos）「遭到嚴重破壞」，民宅和生計受到重創，有居民失蹤，通訊也不穩定。
政府數據顯示，超過16萬2000人流離失所，目前在撤離中心避難，另外還有4萬1000人寄人籬下。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。