雙颱將生成，氣象專家賈新興今預測，周四、周五（7、8日）菲律賓東方海面可能有雙颱生成，路徑將在台灣東方海面大迴轉北上往日本琉球東邊前進，不直接影響台灣，但其外圍水氣在周日、下周一（10、11日）會為東部帶來短暫雨。

預測未來颱風模擬路徑將在台灣東方海面大迴轉，北上往日本琉球東邊前進。(翻攝自賈新興youtube)

根據國際命名，雙颱生成分別是今年第1號颱風「馬勒卡」（Malakas，菲律賓提供，指強而有力），以及第2號颱風「梅姬」（Megi，南韓提供，指一種魚），同時這也是「梅姬」第4度被命名。

過去梅姬颱風曾在2010年10月21日重創台灣，蘇澳發生百年來大水災，時雨量破紀錄達181.5毫米，蘇花公路多人受困，甚至有遊覽車被崩落土石擊中掉入海中，光蘇花公路一處就造成26人死亡，其中19人是陸客，加上蘇澳地區的土石流等意外，總計逾30人身亡。

賈新興指出，預估周四、周五（7、8日）菲律賓東方海面有很高機會生成今年第1號颱風馬勒卡以及第2號梅姬颱風，預測路徑將在台灣東方海面大迴轉北上，往日本琉球東方前進，不影響台灣，不過周日、下周一（10、11日）外圍水氣移入，東半部有短暫雨，中南部山區午後局部短暫雨。