東北風今晚起到周四增強、水氣增加，氣象局表示，除了北部山區及花蓮、台東地區有局部降雨，基隆北海岸及宜蘭也有較明顯的雨勢，此外，南海至菲律賓東方海面一帶有2個熱帶擾動發展，周末有機會生成為熱帶性低氣壓或颱風。

氣象局表示，目前在南海至菲律賓東方海面有2個熱帶擾動，加上周四（7日）起這一帶轉為大低壓帶環境，有利熱帶系統發展，到周末有機會生成熱帶性低氣壓或颱風，但還要再觀察。

最新歐洲ECMWF(左圖)及美國GFS(右圖)模式，模擬10日20時地面圖顯示，南海至菲律賓東方海域各有熱帶擾動活動，但模擬的數量、位置、強度皆有差異。(圖擷自Tropical tidbits)

氣象專家吳德榮也指出，歐洲、美國模式都模擬有熱帶擾動，但模擬的數量、位置、強度皆有差異，歐洲模式是兩個熱帶擾動在菲律賓東方海面，美國模式則是有一個在南海，歷史資料顯示，4月颱直接侵襲台灣的機率非常低，但是否會對台灣天氣帶來間接影響？是未來觀察重點。

今日天氣部分，氣象局表示，今東北風略增強，雨區擴大，晚起水氣增加，基隆北海岸及宜蘭地區降雨變得較廣泛，雨勢較明顯，北部山區及花蓮、台東雨區則是局部降雨，西半部多雲到晴；氣溫方面，白天中南部高溫接近30度，日夜溫差較大，北部及東半部高溫約24至26度，感受上較舒適。

氣象局表示，周四（7日）東北季風稍增強，此波冷空氣強度稍弱，僅迎風面高溫下降1至2度；降雨方面，基隆北海岸、東北部及東部有短暫雨，北部山區及東南部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。周五至下周二（8至12日）東北季風減弱，東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，氣溫逐日回升。