今年首颱馬勒卡生成後持續增強，未來幾天有機會跨越中颱門檻。台灣在西風帶「交通指揮」下，把馬勒卡帶走了，受颱風影響機率極低，但仍不排除有間接影響。今天氣穩定，全台高溫上看30度，早晚稍涼、日夜溫差大。明起天氣較不穩定，山區午後有雨。

四月初春暖花開，清晨偏涼、白天轉熱，今各地氣溫：北部15至30度、中部18至31度、南部18至33度、東部13至30度。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，未來幾天天氣都不錯。

根據最新模式模擬，下周一（11日）至周三（13日）白天，西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部短暫雨機率。下周三晚間鋒面抵達，中部以北開始下雨、氣溫下滑；鋒面來去匆匆，下周五（15日）又會恢復好天氣。

馬勒卡颱風目前在關島南方海域，持續發展增強，預估11日將跨過中度颱風門檻。但它受「西風帶」導引，未來將轉向偏東，在日本南方海域大迴轉，再往北離開。另外還有2個熱帶擾動，發展條件不佳，有待觀察。