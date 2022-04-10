雙颱將生成，氣象專家吳德榮表示，菲律賓東方近海另一熱帶低壓明天將發展為輕颱梅姬，同時今年第一號颱風「馬勒卡」明可能增強為中颱，之後雙颱距離越來越接近，將產生「藤原效應」；天氣方面，周四晨鋒面通過及東北季風增強，中部以北有雨，北台灣從高溫30度降至21度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，輕颱「馬勒卡」在關島南南西方海面，強度逐漸增強，明天（11日）將增強為中度颱風、半徑擴大，向西北前進，周二（12日）轉北，周三（13日）起轉向北北東，在日本南方海面大迴轉。菲律賓東方近海另一熱帶低壓明天將生成為今年第二號颱風「梅姬」，與「馬勒卡」的相對距離逐漸接近，透過分析顯示，兩者產生「藤原效應」、有逆時鐘互繞的現象，不過一大一小維持不久，小環流將併入「馬勒卡」的大環流內而消失，兩者對台灣皆不具威脅。至於部分模式模擬第3個在南海發展的熱帶擾動，目前尚無跡象。

最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「馬勒卡」在關島南南西方海面，向西北前進，12日轉北，13日起轉向北北東，在日本南方海面大迴轉。菲律賓東方近海另一熱帶低壓與「馬勒卡」的相對距離逐漸接近，透過分析顯示，兩者產生「雙颱(藤原)效應」、有逆時鐘互繞(圖左上)的現象。(翻攝自 「三立準氣象· 老大洩天機」)

近日天氣部分，吳德榮表示，今天至周三（13日），西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨的機率，午後山區有零星降雨機率；白天暖熱早晚涼，日夜溫差大。北部氣溫16至31度，中部19至31度，南部19至33度，東部16至30度。

吳德榮表示，周四（14日）晨鋒面抵達，天氣轉變，中部以北降雨、氣溫降；下半天鋒面快速通過，天氣逐漸好轉，溫度方面，受東北季風增強，北台灣偏涼，各地早晚微冷，約17至21度。周五、六（15、16日）東北季風影響，各地大多晴朗穩定，唯北海岸、東北部有零星短暫降雨，氣溫逐日微升，白天北台灣略偏涼、南舒適，各地早晚微冷。