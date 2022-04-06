中央氣象局表示，今(6日)晚至明天(7日)東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，低溫約17、18度；迎風面的基隆北海岸及東半部降雨機率提高。此外，氣象專家賈新興表示，菲律賓東方外海的熱帶擾動，7日至8日生成今年第一號颱風「馬勒卡」及第二號颱風「梅姬」的機會高；日本氣象廳預估，關島南南東方的熱帶擾動95Ｗ最快未來24小時內可能增強為颱風。

今晚至明天(7日)基隆北海岸、東北部及東部地區水氣增加，降雨機率提高，其中東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率；北部山區及東南部地區也有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

氣溫預測方面，僅迎風面高溫稍下降，低溫變化幅度不大，中部以北及東北部低溫約17、18度，其他地區19、20度；高溫在北部及東半部約22至25度，中南部地區27、28度。

6至7日定量降水預報。(圖/氣象局)

周五(8日)東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；迎風面東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部山區有零星短暫陣雨。本周後期南海至菲律賓東方海面轉為大低壓帶環境，近期環境有利熱帶系統發展，氣象局將持續觀察。

周六至下周二(9日至12日)台灣附近為偏東至偏東南風，各地大多為多雲到晴，但早晚天氣稍涼，白天溫暖微熱；僅迎風面東半部地區有零星短暫雨，午後西半部山區亦有零星短暫陣雨。

下周三(13日)迎風面東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。14日至16日東北季風影響，各地天氣轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。