台灣南部海域凌晨規模5.1地震 最大震度屏東縣3級 04:092022/04/12 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣南部海域凌晨規模5.1地震 最大震度屏東縣3級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，12日3時15分發生芮氏規模5.1地震，地震深度15.1公里，震央位於台東縣政府南方132.4公里（位於台灣南部海域），最大震度屏東縣3級。（編輯：張佑之）1110412 天宇3月營收衝高 Q1轉盈可期 《百貨股》富邦媒3月營收同期高 Q1歷史次高 #台灣 #南部海域 #地震 #規模5 #中央氣象局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 凱擘、台灣大寬頻推「防疫專案」 月付699元 16:122022/04/11 財經 《台灣關係法》立法43周年 外交部：持續提升台美關係 04:102022/04/11 政治要聞 多方考量 台灣一葉蘭保留區每日核准人數調整為350人 18:102022/04/11 生活 影／阿妹開唱里長下跪遭出征 他秀「人為地震」影片駁作秀 17:262022/04/11 政治 台灣真弓通商創辦人黃俊杰 講究食品工藝 堅持做到好吃 04:102022/04/11 企業經營 半導體ETF 買點浮現 04:102022/04/11 投資理財 台灣三軸光纖裁床市占最高 穩居龍頭 04:102022/04/11 產業特刊 俄羅斯正妹被台灣人拐來台3年 原因曝光家人都忌妒 12:152022/04/11 生活 10月高雄登場 第21屆台灣五金展 開放報名 04:102022/04/11 產業特刊 看兩岸》台灣青年登陸創業的優勢有哪些 00:002022/04/11 兩岸徵文 社評／穩定與大陸經貿關係 永保安康 04:102022/04/11 焦點新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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