受俄烏戰爭引發石油與大宗商品價格雙雙飆漲，亞洲多國通膨壓力也不斷加重！韓國周二（5日）公布3月消費者物價指數（CPI）、出現2011年12月後首次突破4％大關。此外菲律賓上月通膨率也觸抵4％、創下6個月最高。另外泰國CPI更攀高到5.73％、再度改寫13年新高紀錄。

韓國統計局指出，3月CPI年增4.1％，創下10年來最大增幅，並且超越市場預期的3.8％增幅。排除食品與能源成本後，核心CPI則年增2.9％與2月持平，這也凸顯能源與商品價格激增已經逐漸蔓延到食品與服務上。

由於韓國央行將在下周召開利率會議，通膨持續升溫也迫使該央行再度面臨升息壓力。韓國央行副總裁李承憲（Lee Seung-heon）周一表示，遭遇高通膨與成長放緩壓力的雙重風險，將使本月央行的利率決策會議更具挑戰性。

上周韓國央行總裁李昌鏞曾向記者表示，他預期今年上半年韓國通膨率將會超出央行設定的3.1％目標。

此外菲律賓也在同一天發布3月CPI年增4％、寫下6個月高點。雖然菲國央行警告未來物價壓力恐將進一步加劇，不過它不認為目前有進行貨幣政策干預的必要。

菲國央行總裁迪科諾（Benjamin Diokno）先前預警，油價上漲將使今年通膨均值超出央行設定的2％到4％目標區間，這將創下菲國連續第二年通膨超標。

巴克萊銀行也上調菲國2022會計年度的通膨預估，從3.7％調高到4.1％，並還預期該央行將在2022年度下半開始調高利率。

泰國公布3月CPI也勁揚5.73％，不僅擊敗市場預期，也再度改寫13年新高紀錄。該國政府解釋食品與能源價格雙漲是造成通膨升溫的主要原因。不過分析師認為，為了提早讓景氣復甦，泰國央行有可能繼續冒著通膨發燒風險，也不會在近期貿然調升利率。