受高氣壓影響，氣象專家吳德榮表示，今天到周日（10日）都是西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫降雨的天氣，此外周六到下周四（9至14日）南海至菲律賓東方海域一帶，有兩個熱帶擾動活動的跡象，有機會發展成颱，雖然4月的颱風侵台機率低，但對台灣恐有間接影響，帶來雨勢。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄寫道，各國模式持續模擬大約未來5至10天，也就是周六到下周四（9至14日）南海至菲律賓東方海域一帶，有兩個熱帶擾動活動的跡象，但模式有不確定性，模擬的位置、強度則隨著運算時間，各國模式間的差異愈來愈大。不過4月颱風直接侵襲台灣的機率非常低，未來觀察的重點在於對台灣天氣產生間接的影響，可能帶來雨勢。

今日天氣部分，吳德榮表示，今晨最低溫在苗栗西湖鄉10.1度，今日至周三（4至6日）高氣壓影響，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫降雨的機率。氣溫逐日略升；白天北部舒適約23度，南部微熱氣溫27度，夜間因輻射冷卻，清晨氣溫偏低，約11、12度，日夜溫差大。

吳德榮表示，周四（7日）小股東北風增強，僅迎風面北海岸、北部山區雲量稍增、零星飄雨，對各地天氣影響很小；周五至周日（8至10日）西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫逐日漸升，到周日北部高溫可達30度。