醫示警17天後單日確診破萬 陳時中：藥物這兩天會有好消息

台灣新冠疫情燒不停，連日本土確診人數飆升，精神科醫師沈政男預估一周後單日確診人數就可能破千，17天後會破萬；但他也呼籲各縣市在可控範圍內不要放棄疫調，台灣正在寫歷史，目前全球疫情都有降溫趨勢，只要持續守住，待未來入境傳播的數量會愈來愈少，台灣仍有機會以少數人感染就能達到群體免疫。

沈政男在個人臉書分析台灣目前疫情發展，9日本土新增442例，以目前Rt值為2，也就是三天後確診人數會翻一倍，估算約一周就會單日確診數破千，17天後破萬。

但他也強調，自己不認同「新冠病毒終究擋不住，早晚要放棄抵抗」這樣的論調。因為台灣疫苗的覆蓋率高，加上觀察兩年來疫情發展，變種病毒最後都會消亡的軌跡看，或許歐美必須六成人感染才會達群體免疫，但台灣可能一到兩成的人感染就達群體免疫。

尤其目前看來全球疫情都在降溫，台灣只要這時守住，等外頭的火小一點，台灣的火就不會變更大更烈；因而他讚同政府仍必須對一些高風險場域做一些限制，如打三劑或持疫苗護照才能入內；而對於一般民眾，他也建議這段時間少到人多的地方，少群聚，除可避免染疫也能避免被匡列。