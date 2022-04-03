中央氣象局表示，明天(4日)清晨偏冷，北部局部地區可能出現11度左右的低溫，白天起冷氣團減弱，氣溫回升，周三開工日(6日)大致為東雨西晴的天氣，周四(7日)又有東北季風報到，北部、東北部微幅降溫，且熱帶洋面漸有雲簇發展，南海至菲律賓東方海面恐有熱帶性低氣壓或颱風形成。

一周天氣預報。(圖/氣象局)

明天(4日)清晨受大陸冷氣團影響，天氣較冷，台南以北及宜蘭仍會出現12到14度的低溫，苗栗以北有局部11度左右氣溫發生的機率，高屏及花東低溫約16到18度，白天冷氣團減弱，氣溫將明顯回升，北部及東半部高溫可以來到20至24度，中南部約25到27度；基隆北海岸、東半部地區及大台北山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

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周四(7日)東北季風稍微增強，不過水氣不多，降雨以基隆北海岸及東半部地區為主；周四(7日)起南海至菲律賓東方海面轉為大低壓帶環境，當中有利熱帶系統發展，是否有熱帶性低氣壓或颱風形成，氣象局將持續觀察。

周五(8日) 東北季風減弱，北部、東北部清晨稍涼，白天回溫，北部多雲時晴，中南部晴時多雲，東半部有局部短暫雨。周六(9日)及下周日(10日) 偏東風，各地大致溫暖舒適，西半部晴時多雲，東半部局部短暫雨。11日至12日東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；13日東北季風南下，各地天氣轉涼，北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。