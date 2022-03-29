中央氣象局表示，明(30日)微弱鋒面通過，中南部及東南部地區有局部短暫陣雨，周四至五 (3/31-4/1) 冷空氣影響逐漸降溫，周六至下周日(4/2-3)天氣最濕冷，中部以北低溫將下探14度，中部以北、東北部容易下雨，南部及花東也有局部短暫雨，下周一(4/4) 起水氣及冷空氣逐漸遠離，天氣轉乾回溫，西半部放晴。

清明連假天氣。(圖/氣象局)

明天(30日)因微弱鋒面通過北部海面，台灣中南部及東南部地區有局部短暫陣雨，澎湖、金門有短暫陣雨或雷雨，北部、東北部、東部地區及馬祖有局部短暫雨；氣溫方面，各地持續回暖，北部及東半部高溫27至29度，中南部可達30、31度；各地低溫約19至23度。

29至30日定量降水預報。(圖/氣象局)

周四(31日)東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼；花東地區有局部短暫陣雨，降雨比較明顯，北部、東北部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

周五(4月1日)東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六、下周日(2日、3日)東北季風或大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，水氣增多，北部及東北部天氣較濕冷，其他地區天氣亦涼；中部以北及東北部有短暫雨，其他地區有局部短暫雨。

下周一、二(4日、5日)東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升；水氣逐漸減少，東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，下周一北部地區也有局部短暫雨。4月6日至8日東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。