中央氣象局表示，未來一周有兩波雨勢，冷暖交替頻繁，明天周一(28日) 各地有陣雨或雷雨，中部以北更感涼意；周四(31日)晚間起至下周日(4月3日)，另一波鋒面通過、東北季風增強，北部、東半部地區、中南部山區有短暫雨，北台灣再轉涼。下周一、二(4日、5日)回暖，西半部大致多雲到晴。

未來一周清明節前雨紛紛，周一雨多、二三雨少、北部及東部周四雨再增多。(圖/氣象局)​

清明節前雨紛紛，今晚起至明天(28日)華南雲雨區東移，各地降雨機率增加，中部以北有局部大雨發生的機率；明天持續受東北季風影響，中部以北及宜花天氣仍較涼，清晨低溫約在15到18度；白天北台灣高溫約16到18度，中部約20度左右，南台灣高溫約23到26度，南北溫差大。

周二(29日)東北季風減弱，清晨天氣仍較涼，白天中部以北及東北部氣溫明顯回升，各地舒適、溫暖；華南東移出來的雲雨減少，雨勢趨緩，各地降雨機率降低。

周三(30日)鋒面通過，結構相較前一道鋒面稍差，各地出現陣雨或雷雨的機率雖然提高，不過雨勢較為短暫，中部以北及東北部降雨區域稍多，其他地區較為局部；沒下雨時，天氣仍舒適、溫暖。

周四(31日)東北季風再增強，持續影響到下周日(4月3日)，北台灣天氣再轉涼；降雨以迎風面為主，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

4日至6日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。