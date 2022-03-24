中央氣象局表示，明天(25日)雨勢趨緩，氣溫明顯回升，不過周六(26日)起鋒面接近，各地天氣明顯轉趨不穩定，普遍會出現陣雨或雷雨。下周日(27日)東北季風增強，天氣職人吳聖宇表示，下周一不排除低溫又會接近大陸冷氣團等級，中北部空曠地區，低溫有可能又會降到14度以下，清明連續假期則有機會是相對穩定的天氣型態。

明天(25日)北部、東半部及各山區仍有降雨機會，但越晚降雨機率逐漸降低，雨勢也更為緩和；溫度方面，各地夜晚清晨低溫約18至22度，白天氣溫明顯回升，預計東半部高溫約26、27度，西半部可達28至32度。

24至25日定量降水預報。(圖/氣象局)

周六(26日)白天鋒面接近，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後東北部地區及中部山區有局部短暫陣雨。周六晚至下周日(27日)鋒面通過及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，各地天氣明顯轉不穩定，普遍會出現陣雨或雷雨，中部以北地區有局部大雨發生的機率。

下周一(28日)東北季風及華南雲雨區東移影響，中部以北及東北部天氣較涼、水氣偏多，各地都有陣雨，中部以北地區有局部大雨發生的機率。下周二(29日)起東北季風減弱，中部以北及東北部氣溫逐漸回升。

下周二、三(29日、30日)華南雲雨區東移影響，中部以北及東半部地區有局部短暫雨，南部山區也有零星短暫雨。下周四(31日)東北季風再增強，北台灣天氣再轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

4月1日至3日東北季風影響，北台灣天氣較涼，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。天氣職人吳聖宇表示，4月1日後緊跟著進來的可望是比較乾冷的空氣，並且維持一段時間，如果沒有明顯變化，清明連續假期有機會是相對穩定的天氣型態。