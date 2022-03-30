南投縣政府衛生局為了加速疫苗施打，清明連假也不打烊，4月2、4、5日加開疫苗施打站，還加碼贈禮券及禮品，呼籲大家加強接種、提升防禦。(衛生局提供／吳建輝南投傳真)

南投縣政府衛生局表示，南投目前第1劑接種率達79.9％高於全國平均0.3，不過第2、3劑仍落後全國0.1％、0.7％，目前已經將假日接種站服務年齡層下修至12歲以上。(本報資料照片)

國內疫情再度升溫，指揮中心也坦言「是個警訊」，也公布最新防疫規範，特定場所若沒有施打3劑疫苗不得入內，呼籲民眾應加速施打疫苗，對此南投縣政府衛生局為了加速疫苗施打，清明連假也不打烊，4月2、4、5日加開疫苗施打站，還加碼贈禮券及禮品，呼籲大家加強接種、提升防禦。

疫情爆炸出現多個零星個案，且沒有職場、地緣關聯，顯示社區感染風險升高，加上清明連假、媽祖繞境、選舉活動等緊接而來，讓中央與地方不敢大意，除了落實最新防疫規範之外，目前國內第3劑疫苗接種率不到50％，也讓各地方政府加緊腳步要求民眾盡速施打疫苗。

南投縣政府衛生局表示，南投目前第1劑接種率達79.9％高於全國平均0.3，不過第2、3劑仍落後全國0.1％、0.7％，目前已經將假日接種站服務年齡層下修至12歲以上，且為了吸引民眾增加接種意願，12歲至64歲民眾接種疫苗就送精美禮品，65歲以上則加碼送500元禮券。

衛生局說，為了提升疫苗接種率，清明連假接種不打烊，4月2日上午8點半至11點半在漳興國小禮堂、埔里綜合球場、竹山公所禮堂，4日上午8點至11點半、下午2點至5點半以及5日上午8點至11點半在草屯曾漢棋綜合醫院，都可以接種疫苗。

衛生局也提醒，清明連假將到，呼籲民眾可以分流祭祖掃墓，盡量不要集中在清明節當天，若允許可以採線上祭祖，各地納骨塔也都有總量分流管制，並在戶外搭棚祭拜，來降低人潮擁擠導致的傳染風險，呼籲縣民共體時艱，做好防疫，保護自己也保護他人。