清明連假最後一天疫情大爆炸，彰化5日一共新增4例確診個案，其中2位是匡列居隔在家發病，另外2位則是新竹關西營區群聚案，不過其中1位並未列案號，衛生局葉彥伯解釋，因為早上才確診，所以有時間差；另外關西營區群聚案同車還有15位阿兵哥正在篩檢，因此擔心會持續擴大。

衛生局長葉彥伯表示，2例居隔發病確診的包括1名遭新北體育老師傳染的學生友人，日前返回彰化探親，相約到自助洗車店洗機車，過程2人有聊天接觸因此染疫，另一名則是先前彰化探監確診婦人的孫女，因為婦人必須照顧孫女，因此帶回醫院一起隔離，因此遭到染疫，不過上述2人都是在居隔時發病，因此沒有擴散風險相對低。

5日衛生局也公布最新足跡，包括4月3日下午2點10分到3點15分壽司郎彰化店、3點20分至3點25分711彰化家樂福門市，以及4月4日中午12點到12點50分彰化旭光路上的巴特手作晨食。(衛生局提供／吳建輝彰化傳真)

葉彥伯說，另外2個關西營區群聚的確診阿兵哥，4月2日搭同一班返鄉專車，在台中朝馬下車後，各自由家人帶回，確診個案A在4月3號發病、4月4日快篩陽、PCR後確診Ct值13，確診個案B在4月5日發病，4月5日快篩後，Ct值18確診。

2個關西營區群聚的確診阿兵哥，4月2日搭同一班返鄉專車，在台中朝馬下車後，各自由家人帶回，確診個案A在4月3號發病、4月4日快篩陽、PCR後確診Ct值13，確診個案B在4月5日發病，4月5日快篩後，Ct值18確診。(衛生局提供／吳建輝彰化傳真)

葉彥伯說，最令他擔心的是4月2日搭同一班返鄉專車的阿兵哥，還有15個營區接觸者在彰化，目前已經緊急追蹤，並通知所有人到醫院採檢，由於同車2個確診阿兵哥的Ct值都低於20，因此讓他相當擔心，因此提醒民眾口罩一定要緊閉，不要任意拿下。

5日衛生局也公布最新足跡，包括4月3日下午2點10分到3點15分壽司郎彰化店、3點20分至3點25分711彰化家樂福門市，以及4月4日中午12點到12點50分彰化旭光路上的巴特手作晨食，衛生局也呼籲民眾若自出入場所10天起，有相關不是症狀，應盡速就醫。