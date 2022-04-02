俄烏戰事未歇，持續影響國際股市。法人認為，台股與美股連動，短線因長假效應維持量縮震盪格局，清明連假後資金可望回流，待第1季季報題材帶動指數上攻。

台股加權指數今天終場收在17625.59點，下跌67.88點，跌幅0.38%，成交值新台幣2286.54億元，加計盤後交易約2345.96億元；今天8大類股漲跌互見，金融類股漲勢明顯，機電類股跌幅最深。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪指出，上市櫃公司第1季獲利看俏，在清明長假過後，台股資金可望回流，帶動指數再往上攻，4月有財報及法人說明會加持下，台股有機會震盪盤堅再挑戰萬八。

黃文清認為，短線台股仍聚焦原物料族群，金融股則是受惠美國升息趨勢，但中長線還是要回歸電子股。

另外，美股及外資動向也影響台股後續表現，外資短期賣股，中長期還是會回補股票。

德信證券副總經理吳文彬接受電訪表示，台股在季線壓力帶，俄烏戰事帶動原物料上漲，加上中國封城影響產品運輸效率，而美國聯邦準備理事會升息能否有效抑制通膨，且會不會操作過頭導致通縮，都是後續觀察的焦點。（編輯：張良知）1110401