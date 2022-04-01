清明連假國道客運還有餘票！公路總局表示，截至3月28日東西部國道客運預售票尚有8成餘票，其中西部國道客運尚有7成5餘票，東部國道客運尚有8成5餘票。

公路總局表示，因應清明連假掃墓、返鄉及出遊旅運需求，積極協調各國道客運業者籌備運能並提供多重優惠，民眾可多加利用國道客運。其中，搭乘84條國道客運路線可享平日優惠價或原票價85折優惠；持電子票證搭乘46條台灣好行路線可享半價優惠；凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。

東部優惠專案，持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法飯店或旅宿業住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元。花東地區「在地有腳」租賃優惠，亦即租車優惠及回程最高折抵客運票價200元等。以上兩項東部優惠無法重複抵退。北花國道客運3條路線：1071南港-花蓮、1580板橋-花蓮、1663南港-花蓮來回票價400元享優惠。