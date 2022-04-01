今晚大陸冷氣團南下，明（2日）又受華南雲雨區東移影響，全台各地又濕又冷，低溫下探14度，類似濕冷的天氣將持續到下周日（3日），直到下周一（4日）天氣才會逐漸回暖，水氣亦減少，各地轉為多雲到晴的天氣型態。

中央氣象局表示，受到華南雲雨區東移影響，明天北部、東北部及東部降雨時間較長，有局部較大雨勢發生機率，中部地區有短暫雨、中部山區有局部較大雨勢發生機率，其他地區則有局部短暫雨。

溫度方面，受到大陸冷氣團影響，明天中部以北及東北部低溫僅14、15度，其他地區約17至19度；中部以北及東北部白天高溫只有15至18度，其他地區約21至23度。

4月1、2日定量降水預報。（中央氣象局提供）

下周日持續受大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，中部以北及宜蘭、花蓮整天濕冷，有局部較大雨勢發生機率，低溫14、15度左右。其他地區天氣偏冷、各地都有機會下雨，北部、東北部及東部的雨勢較為持續，南部及台東的降雨則較為局部、短暫。

下周一起大陸冷氣團減弱，水氣亦逐漸減少，僅北部及東半部仍有局部短暫雨發生機率，其他地區為多雲到晴的天氣型態，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

下周二至下周四各地溫度逐日回升，水氣進一步減少，各地大多為多雲到晴的天氣型態，僅東半部地區有局部短暫雨。下週二北部山區仍有些局部短暫雨。