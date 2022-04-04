攤內46鼎火爐火力全開，調動20幾個家族成員回來幫忙，業者表示，一天可以賣1000多斤，1斤可以做18張餅皮，等於一天可以賣近2萬張。(吳建輝攝)

陳栓銘說，儘管連假一開始天氣不好，不過民眾仍穿著雨衣排隊，一天就可以賣1000多台斤，比往年都還要好，平均一天都可以賣1000多斤，大約2萬張潤餅皮。(吳建輝攝)

二姊陳弈汝也說，近年麵粉等原物料都大漲，已經5年沒有漲價，今年實在是撐不下去了，所以今年潤餅皮每台斤微漲10元，一台斤賣150元。(吳建輝攝)

按傳統清明掃墓都必須吃上一捲「潤餅夾」，今年雖然疫情爆發，但北斗一家傳承5代擁有80多年歷史的潤餅皮店，仍不減饕客湧入搶購，從連假第一天開始就有民眾排隊，攤內46鼎火爐火力全開，調動20幾個家族成員回來幫忙，業者表示，一天可以賣1000多斤，1斤可以做18張餅皮，等於一天可以賣近2萬張。

北斗知名潤餅皮店「潤餅輝」，清明連假總吸引大批民眾搶購，誇張的46鼎火爐必須全開，才能應付廣大的饕客，第四代掌門人大哥陳栓銘表示，前兩年疫情嚴峻火爐只開一半，今年則是火力全開，往年都是清明當天生意最好，不過因疫情又爆發民眾掃墓分流，因此從連假第1天生意就很好。

陳栓銘說，儘管連假一開始天氣不好，不過民眾仍穿著雨衣排隊，一天就可以賣1000多台斤，比往年都還要好，平均一天都可以賣1000多斤，大約2萬張潤餅皮，這兩天人潮絡繹不絕，疫情又爆發，雖然我們在戶外販售但還是會擔心害怕，所以在烹調區與購買區有用透明帆布區隔，減少飛沫傳染風險。

二姊陳弈汝也說，近年麵粉等原物料都大漲，已經5年沒有漲價，今年實在是撐不下去了，所以今年潤餅皮每台斤微漲10元，一台斤賣150元，感謝顧客的支持，每年清明連假家人都回來幫忙，從清晨開爐一直到晚上8、9點才休息，也要謝謝所有辛苦家人。

陳弈汝強調，潤餅是從曾祖父就傳承下來的家族事業，每到清明家人都會一起回家幫忙，儘管年輕時會覺得有點討厭，但現在覺得這是一種傳承，更是責任，會與家人繼續傳承大家記憶中的好味道。