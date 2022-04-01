迎接清明連假，除了掃墓祭祖、懷念祖先，運勢命理網站「旺好運」分享，這段時間還是轉運招財的好時機，建議可以隨身佩戴玉器、懸掛柳枝或桃木、保持廚房整潔、居家用綠色系布置、外出踏青、吃潤餅，這些方式都能招來好運氣！

▍1.隨身佩戴玉器

清明節前後陰氣較重，若覺得自己氣色不好，時運低迷，可隨身佩戴玉器，化解不順，轉運一波。

▍2.門口掛柳枝、桃木

柳枝和桃木都有避邪、消災解禍、提升氣場的功效，掛在門上，能帶動整個家的氣場。

▍3.廚房保持乾淨整潔

在清明節大家忙著祭拜時，也要準備多種食物供品，但是別忘了要保持廚房的乾淨、通風，才能鞏固整個家的財運和食祿。

▍4.居家用綠色系布置

清明時節自然界會受「木」的磁場影響，而「木」元素的五行代表是綠色，因此可以把家裡的臥室或門口單品換成綠色系，例如窗簾、床包、門簾、地墊等，將能帶來旺氣。

▍5.出門踏青放鬆

清明時節是春天萬物復甦的時候，很適合外出踏青、親近大自然，用甦醒後的地氣提升運勢。

▍6.吃潤餅

迎接春日，各地都有吃春、咬春文化，清明節也有以潤餅祭祖祈福的習俗，為了補氣、補運，記得要準備潤餅來吃。

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