每個人的發財時間點都不相同，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析12生肖的發財時機，屬狗人懂得跟他人學習，因此能複製別人的成功模式，過著富貴的好日子。

▍生肖鼠

屬鼠人頭腦靈活，對金錢很敏感，知道自己投資什麼能夠獲取利潤，所以很容易憑藉自己獨到的投資眼光賺到錢。當發現新的機會時，賺錢相對比較容易，而且後面也會一直財源不斷。

▍生肖牛

屬牛人年輕時會因為無知犯下很多膚淺的錯誤，到了中年之後，就會不斷提升自己，踏實穩重，努力工作，容易得到長官的青睞，從而出現新的機遇，因此一鳴驚人。

▍生肖虎

屬虎人有王者的氣場，做事雷厲風行，但有時候容易得罪人，貴人緣薄。當有貴人時會遇到很好的發財之路，若是能把握機會，就能很快致富，若是錯過了則需要等到老年才有新的發財機會出現。

▍生肖兔

屬兔人學習能力強，非常刻苦，意志力堅定，有了目標就不會放棄，因此會因才能而出名，接著遇到很多的賺錢機會，好運不斷。步入社會還會遇到貴人幫忙，進入另外一段財運旺盛時期。

▍生肖龍

屬龍人有很強的經商頭腦，在社交方面也很有自己的一套，所以他們人緣好，朋友多。如果有一筆資金，就會憑自己的判斷力，抓住機會而賺得財富，並且生意越來越好，會有很不錯的財運。

▍生肖蛇

屬蛇人很早在社會中打滾，吸取經驗，豐富自己的人生閱歷。在經歷一些坎坷後，越來越有擔當，果斷做決定，有白手起家的能耐。屬蛇人發家致富，財源廣進，自然而然過上好日子。

▍生肖馬

屬馬人最有可能發家致富，因為很有遠見，做事懂得三思而後行，有足夠的勝算才會去投資。他們會得到家人的幫助而發家致富。當有家人為屬馬人付出時，他們就能發達。自身財運也是一再提升，會遇到很好的賺錢機會。

▍生肖羊

屬羊人對於賺錢有自己的想法，在經歷生活的磨練後，將會是他們人生當中財運最旺盛的時期，且會有十足的信心向前衝，從而賺得很多錢財。這段時間，財運也會持續旺盛，自身也需更加努力為佳。

▍生肖猴

屬猴人精明能幹，但喜歡耍小聰明，所以在剛步入社會時容易走些彎路，不過還好有很強的反應能力，遇到不順，能馬上吸取教訓並加以改正。遇到管著自己的人，個性才會成熟，人生才能進入賺錢的高峰。

▍生肖雞

屬雞人在年輕時比較自信，喜歡出風頭，會在經歷多次碰壁之後，才能知道積累人脈的重要性。命裡容易有財源進入，會遇到新的賺錢機會，把握住了就能家財萬貫，也算是因禍得福，不經歷坎坷難有進步。

▍生肖狗

屬狗人一直有很強的責任感和道德觀念，容易獲得他人的信任，當得到貴人相助，能很快賺到錢財。經過虛心請教後，會找到賺錢的方法，很快成為富貴之人。屬狗人愛學習，懂得舉一反三，複製成功模式。

▍生肖豬

屬豬人對待生活的態度很好，不會去過分的要求什麼，會得到一筆來源於家人的錢財。只要多積累福緣，多做好事便會進入一段財運旺盛時期。因為本來命就好，只需保持好心態，不自私自利，給自己積德就能讓好運提前來。

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