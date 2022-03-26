氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日白天台灣在鋒面前暖氣團內，各地白天「暖熱如夏」，高溫更將升至32度以上，南部、東南部更高達36度左右；台灣海峽有一些中層雲移入，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，今晚「鋒面」到，各地由北而南逐漸轉有局部陣雨或雷雨的天氣，北台氣溫驟降；27日、28日「鋒面」南北徘徊，各地有局部陣雨或雷雨的機率，應注意雷擊、強風及瞬間大雨；北濕冷、南微涼。今、明白天氣溫降幅超過10度，「乍暖還寒」亦應注意

吳德榮說，最新模式模擬顯示，29日至30日上午「鋒面」結構減弱，降雨減少，有短暫空檔，氣溫回升。30日下午起「鋒面」結構略增強再移入，各地降雨增多，冷空氣南下、氣溫逐漸下降；31日、1日天氣好轉為東北季風的型態，迎風偶雨、背風晴；北偏涼、南微熱。春季天氣多變，模式模擬常有大幅度的調整，應隨時注意最新的資料。