氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日受東北季風影響，新竹以北、東半部及山區有局部短暫雨，中南部多雲時晴；受強冷空氣南下，北台濕冷，中南部白天舒適、早晚微冷。今晚北台平地最低溫下探12度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，「清明」連假「兩壞、兩好」；明日源自中南半島，熱帶雲系消散後的水氣移入，中部以北有陣雨，並逐漸擴及全台，3日白天全台持續有雨，晚起中南部雨先停；期間中部以北有較大雨勢，應注意；受強冷空氣影響，北濕冷，中南部濕涼微冷，平地最低溫約可降至12度左右，「春寒料峭」亦應注意保暖。不過，是否會符合「大陸冷氣團」標準(台北測站≦14度)？需再觀察。

吳德榮說，下週一、二(4、5日)高氣壓影響，西半部為晴朗穩定的天氣；白天北舒適、南微熱，夜間因「輻射冷卻」，清晨氣溫偏低，日夜溫差大；東半部偶有局部降雨的機率。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，下週三至週五(6至8日)持續晴朗穩定的天氣，氣溫逐日回升，白天舒適微熱、早晚涼。春季天氣多變，期末模擬常有調整，應隨時注意最新的資料。