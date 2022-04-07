觀察俄烏情勢發展，目前戰局仍持續，烏克蘭雖稱將恢復談判，但考量雙方立場分歧，恐不易快速化解，整體情勢仍不明朗，且美國3月ISM服務業指數，2月貿易收支，3月利率會議紀錄有數位官員發表對經濟、通膨及貨幣政策的看法，聚焦政策線索，逢回分批布局美國創新成長及價值循環題材。

通膨增溫刺激升息預期持續走高，多家券商接連上調升息預測，高盛證券及摩根大通預估5月及6月利率會議將分別升息2碼，之後四次會議各升息1碼，今年共將升息9碼，預測與目前市場相當。聯邦基金利率期貨顯示，預期至今年底前將再升息8碼。且高盛證券預估縮表將於5月會議宣布。

富蘭克林證券投顧表示，展望4月除俄烏情勢發展料將持續牽動市場情緒，即將於月中開跑的第一季企業財報季將主導盤勢。根據Factset統計，史坦普500企業第一季獲利預估成長4.8％，較去年12月底預估值5.7％下修，財測展望及原物料和薪資成本上升，對利潤率的影響均為重要看點，目前市場預估第一季淨利潤率為12.2％，略較前一季下滑，但仍高於五年均值。

富蘭克林證券投顧指出，隨著升息循環啟動、縮表可能隨後而至，輔以俄烏戰爭不確定性仍存，金融市場波動難免，然而展望今年美國經濟成長雖放緩，隨著疫情改善使經濟更全面地重新開放，整體經濟料將維持擴張。

值此經濟及企業獲利持續增長但波動較高的市場環境下，建議多元布局掌握投資契機，核心部位首選產業多元布局的美國價值平衡型基金，股票部位可採分批加碼，或定期定額策略佈局科技及基礎建設產業型基金，掌握長線趨勢商機。