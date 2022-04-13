紐西蘭央行升息2碼 創逾20年最大升幅 13:522022/04/13 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭央行13日（周三）將利率一口氣調升50個基點（2碼）至1.5％，創逾20年來最大升息幅度，這是連續第四次升息，顯示該央行為要對抗節節攀升的通膨，正加速撤出疫情期間實施的貨幣寬鬆政策。 此結果超出多數經濟學家預期。路透先前調查21位經濟學家看法，僅有6位預料央行會升息50個基點，其餘皆認為升息25個基點。 紐國央行表示，希望藉此讓現金利率趨向中性位置，降低預期通膨勁升的風險，「有鑑於全球經濟環境不明，更大的升息幅度也可提供政策更多的彈性」。 專家估 美衰退機率衝2年新高 升息啟動 美高股息基金表現亮 #基點 #升息 #紐西蘭央行 #創逾 #升息幅度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 富拓：歐元兌美元或有大行情 04:102022/04/13 產業特刊 金融風險指數 連3個月攀升 04:102022/04/12 財經焦點 大陸封城衝擊產業鏈 新台幣摜破29元 04:102022/04/12 財經焦點 美國升息期間 高股息成長股表現更亮眼 14:142022/04/12 財經 《基金》陸股吹反攻號角 中國消費股迎報復性反彈行情 10:012022/04/13 財經 通膨衝擊財報 台股Q2保守看 04:102022/04/13 財經要聞 《盤中解析》台積復活 萬七、5日線回來了 11:092022/04/13 財經 《金融》許長泰：估FED5、6月各升息2碼 聚焦2類股 15:492022/04/12 財經 俄烏戰爭、疫情延燒 3月TAIFRI指數 創5個月新高 04:102022/04/12 金融．稅務 《美股掃瞄》布雷納德開示 美股升轉跌、那指吐出逾2%漲幅(2-1) 09:222022/04/13 財經 台積電尾盤踉蹌 萬七沒守住 04:102022/04/13 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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