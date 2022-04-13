紐西蘭央行13日（周三）將利率一口氣調升50個基點（2碼）至1.5％，創逾20年來最大升息幅度，這是連續第四次升息，顯示該央行為要對抗節節攀升的通膨，正加速撤出疫情期間實施的貨幣寬鬆政策。

此結果超出多數經濟學家預期。路透先前調查21位經濟學家看法，僅有6位預料央行會升息50個基點，其餘皆認為升息25個基點。

紐國央行表示，希望藉此讓現金利率趨向中性位置，降低預期通膨勁升的風險，「有鑑於全球經濟環境不明，更大的升息幅度也可提供政策更多的彈性」。