澳洲央行19日（周二）公布4月決策會議記錄，內容提到隨著通膨升溫，就業市場吃緊，推升薪資加速成長，該央行愈來愈接近啟動逾十年來首度升息的時間。

澳洲央行委員會認為，上季核心通膨已超過央行訂立的2～3％目標區間，更多企業預期將增加的成本轉嫁至消費者。薪資成長雖遲緩，但隨著失業率降至4％或更低，加薪速度可能勁升。

會議記錄指出，這些發展拉近啟動首度升息的時間。接下來數月，通膨和勞動成本等數據將是觀察重點。