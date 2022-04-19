澳央行：通膨與薪資成長加速 更接近升息 14:132022/04/19 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲央行19日（周二）公布4月決策會議記錄，內容提到隨著通膨升溫，就業市場吃緊，推升薪資加速成長，該央行愈來愈接近啟動逾十年來首度升息的時間。 澳洲央行委員會認為，上季核心通膨已超過央行訂立的2～3％目標區間，更多企業預期將增加的成本轉嫁至消費者。薪資成長雖遲緩，但隨著失業率降至4％或更低，加薪速度可能勁升。 會議記錄指出，這些發展拉近啟動首度升息的時間。接下來數月，通膨和勞動成本等數據將是觀察重點。 台南建商看房市 四現象浮出 《金融》美債殖利率走高 債市投資有撇步 #升息 #通膨 #薪資成長 #澳洲央行 #時間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 危機入市 全球股票均衡布局 04:102022/04/19 投資理財 《金融》美公司債殖利率飆 這檔配息率堪比高股息 10:292022/04/19 財經 利空夾擊 美債今年跳水近8％ 04:102022/04/19 全球財經 國泰投信：通膨下 ETF價值浮現 04:102022/04/19 專題周報 今年首批地上權案 溢價率皆不到10％ 04:102022/04/19 財經要聞 《美股掃瞄》殖利率觸及3年新高 科技、成長股很淡定(2-1) 09:422022/04/19 財經 一銀、兆豐銀Q1美國放款 亮眼 04:102022/04/19 金融．稅務 《基金》抗通膨神器 不動產ETF再添新兵 09:122022/04/19 財經 美國創新成長價值循環題材 逢回分批布局 12:022022/04/19 財經 外資賣不停 台股萬七再失守 04:102022/04/19 財經要聞 房地取得日認定 課稅大不同 04:102022/04/19 金融．稅務 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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