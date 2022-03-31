冷空氣今天中午起逐漸增強，一直影響到周日，氣象專家吳德榮表示，今北部、東半部有雨，氣溫逐漸下降轉濕冷，周五晚、周六最低溫下探13度，天氣職人吳聖宇更表示，周六、周日清明連假前兩天全台有雨，北台灣空曠地區下探12度，可能達到冷氣團等級。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今上午各地仍晴暖，中午起東北季風逐漸增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫逐漸下降、轉濕冷，要注意；中南部多雲時晴，氣溫略降。今日北部氣溫15至25度，中部16至29度，南部19至32度，東部16至30度。明日（4月1日）仍受東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，北台灣濕冷；中南部多雲時晴，白天舒適、早晚微冷。明晚、周六平地最低溫下探13度。

從周六開始到下周二（4月2至5日）是清明假期，天氣前兩天壞，後兩天好，吳德榮表示，周六水氣移入，中部以北有陣雨，並逐漸擴及全台，周日持續全台有雨，期間中部以北有較大雨勢；北濕冷，中南部濕涼微冷，平地最低溫約在13度左右；應注意防雨及保暖。下周一、二高氣壓影響，西半部為晴朗穩定的天氣；白天北舒適、南微熱，夜間因「輻射冷卻」，清晨氣溫偏低，日夜溫差大；東半部地區偶有局部降雨的機率。

吳聖宇也在臉書表示，周六、周日（4月2、3日）中部以北、東北部空曠地區將會下探12至14度，冷空氣強度可能達大陸冷氣團等級。