台中烏日區太明路一家五金回收場裡貨車在4月2日晚間自燃，幸好巡邏員警發現異常通報消防局滅火，未造成人員傷亡。（烏日警分局提供／馮惠宜台中傳真）

這個所長實在太厲害了！台中烏日分局溪南派出所所長黃漢盛4月2日晚上9時巡邏行經烏日區太明路時，突然感受雨中有一陣霧氣，但他機警下車，當場聞到濃濃塑膠味從一家五金回收廠飄出，趨前查看訝然發現廠房內已冒出火光及黑煙，也立即請通報消防隊滅火，即使減輕廠家損失，也讓該公司林姓負責人對此也感謝不已。

清明連假前兩天陰雨綿綿，黃漢盛和警員2日21時許巡邏行經烏日區太明路時，發現該路段有霧氣，因當時下雨，加上周邊人煙稀少，且遇清明連假周邊公司行號均已休息，第一時間亦未有民眾查覺異樣，但黃漢盛靠著專業敏銳度，當下機警發現應有異常，立刻請同仁將巡邏車掉頭，返回該處並下車察看。

台中烏日區太明路一家五金回收場裡貨車在4月2日晚間自燃，幸好巡邏員警發現異常通報消防局滅火，未造成人員傷亡。（烏日警分局提供／馮惠宜台中傳真）

黃漢盛一下車時就聞到濃濃塑膠味及發現煙霧是從太明路1家廢五金回收場廠區內飄出，所長趨前查看廠房內狀況，即發現廠房內某處已冒出火光及黑煙，所長當下立即請同仁通報119消防隊，趕赴現場滅火，因當時廠區已休息未營業，所長另一方面也立即聯繫該公司林姓負責人，請負責人到場協助將廠區大門打開。

回收廠林姓負責人感謝警察警覺即早發現火警，上網PO文大讚。（烏日警分局提供／馮惠宜台中傳真）

最後消防隊順利將火勢控制，未讓火勢擴大延燒到廠區及周邊公司行號。現場經查為停放於廠區內貨車，因車輛老舊、不明原因自燃，慶幸未造成人員傷亡，深獲民眾感激並po文讚賞溪南所員警專業敏銳機警。

該公司負責人林先生向警方表示，公司平時下班後，就沒有人員會待在公司裡，一接獲警方通知，才從南屯住處趕到現場，光路程就要花30多分鐘，要不是警方機警，第一時間發現廠區失火，立即通報消防隊滅火的話，如果等到其他民眾發現時再報案，恐怕為時已晚，災害及財物損失恐難以計算及想像。

林先生非常感謝警方機警反應、警覺性高，守住人民生命、財產安全，也大讚警察真的是名符其實的人民褓姆。