日本桌球天后福原愛與台灣桌球王子江宏傑的婚姻，本是體壇一樁美事，不料兩人結婚5年、生了一雙兒女後，卻在去年7月分道揚鑣，福原愛在婚變期間已飛回日本，從此沒再返台，如今看來已經展開新生活，日前她到新加坡出差，眾人驚呼她瘦了一大圈，但卻沒發現她臨行前幹了「大事」，如今她只好自己公開到底做了什麼改變。

福原愛與江宏傑婚變，甚至還沒離婚前，就被拍到與橫濱男約會，在正式離婚後，隨即與橫濱男交往，甚至有再婚念頭，但又被男方前妻踢爆是介入他人婚姻的第三者，而這些風風雨雨，福原愛都一一挺過，不但與橫濱男感情穩定，原本預計形象受挫將斷她生計，也沒有發生，福原愛如今照常工作，獨留前夫江宏傑在台一人帶兩娃。

福原愛剪髮沒人發現，自己曬照公開。(取材自福原愛微博)

福原愛先前到新加坡出差，曾曬出當時的工作照，透露這趟收穫滿滿，而穿著運動服裝的她，被發現相較之前經常現身螢光幕前時，身形與臉蛋都清瘦許多，讓許多網友嚇了一大跳，要她別再瘦了多吃點。

但其實福原愛對於外型上的努力，不只減肥而已，她昨晚(4/7)在微博po文，貼出跟髮型師的合照，表示：「剪了10公分頭髮，沒人發現所以我要自己說，大家晚安啦！明天繼續加油！」，有粉絲說，她應該曬出剪髮前、後的對比圖，大家才看得出差異，福原愛真的照辦，立刻在留言區補上濕漉漉準備開剪的照片，問道：「可以嗎？」，做足粉絲服務。