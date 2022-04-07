網紅陳香菱(Mandi)以精緻臉蛋與H罩杯豪乳聞名，而她有護專背景，又有神似女星李毓芬的美麗容貌，因此被封為「最性感救護員」、「暗黑李毓芬」，人氣與知名度相當高的陳香菱，平時積極經營社群，經常在上頭分享辣照回饋粉絲，昨深夜，她分享了這段時間苦練的成果，15秒電臀狂抖片曝光，讓1.6萬粉絲暈到不行。

有著魔鬼身材的陳香菱，從不吝於跟粉絲分享自身美好，相當敢穿敢露，平時社群的照片尺度都非常大，也因此擁有高人氣，原先她的IG擁有超過40萬追蹤數，疑似屢遭有心人士以「情色」為由檢舉，因此多次換帳號，導致IG粉絲數多次歸零重算，但她仍不改作風，繼續貢獻美好春光。

陳香菱最近在工作之外，嘗試學習「twerk」舞風，此風格能充分展現女性豐滿Q彈的身材特質，不是人人都能跳得好看，而陳香菱學了一陣子，昨天(4/6)於IG分享15秒「成果發表」，表示這是「練習的小片段」，只見她背對鏡頭，穿著黑色短版上衣搭配同色系超短褲，渾圓屁股蛋隨著音樂火辣抖動，畫面超級香豔刺激。

陳香菱這段狂抖15秒的影片曝光後，很快就破萬讚，眾粉絲直呼看了暈船，盛讚女神身材美好，「腰太好」、「暈了暈了」、「好害羞的角度，厲害的屁屁」、「妳知道這15秒我看了多久嗎」、「不要再搖了！這太過分了喔！我都不在現場怎麼可以」。