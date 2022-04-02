清明連假首日全台又濕又冷，中央氣象局稍早也針對6縣市發布大雨特報，包含基隆市、台北市、新北市、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣。另外，今晚至明（3日）白天持續受到大陸冷氣團及華南雲雨區影響，全台都有下雨機會，低溫下探14度，明晚各地降雨趨緩，下周一（4日）起全台轉為多雲到晴的天氣型態。

中央氣象局針對6縣市發布大雨特報。（中央氣象局提供）

氣象局於晚間9點30分發布大雨特報，受東北風及華南雲雨區東移影響，今晚至明天，基隆北海岸、大台北、宜蘭地區及南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率。

氣象局表示，今晚至明天持續受大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，台南以北及宜蘭、花蓮整天濕冷，低溫僅14、15度左右，高溫15至19度，其他地區天氣也偏冷，低溫約16至19度，高溫約20至23度。

降雨方面，北部、宜花地區及中部山區降雨較為全面持續，有局部較大雨勢發生的機率，其他地區降雨較局部、短暫；明天下半天之後各地降雨趨緩，僅東半部及北部地區仍有局部短暫雨。

下周一起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，白天漸轉舒適溫暖；水氣逐漸減少，僅大台北及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣型態，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

下周二至下周六溫度逐日回升，各地多為多雲到晴的天氣型態，剩東半部地區有局部短暫雨，下周二北部山區仍有些局部短暫雨。