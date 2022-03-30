30日微弱鋒面通過北部海面，西半部風速稍弱，污染物易累積；上午前桃竹沿海受背風渦旋影響，污染物濃度易上升。依10時監測結果，宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

依監測資料及氣象資料顯示，30日微弱鋒面通過北部海面，西半部風速稍弱，污染物易累積；上午前桃竹沿海受背風渦旋影響，污染物濃度易上升；氣象局提醒清晨及夜晚西半部地區及馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一周，30日微弱鋒面通過北部海面，西半部地區風速弱，較易累積污染物；31日至4月4日受東北季風影響，中部以北地區位於迎風面，擴散條件佳，南部地區位於弱風區，稍易累積污染物。