環保署表示，我國臭氧8小時標準值為60ppb，與歐盟空品標準相當，亦參考歐盟每年僅容許25天超標之判定方式，以每年每日最大8小時平均值排序取第93累計百分比對應值計算；至於美國臭氧8小時標準值為70ppb係取第4大值（相當於每年僅容許3天超標），兩者判定基礎有所不同。又我國於109年底依前述標準修正公告「直轄市、縣（市）各級空氣污染防制區」，除臺灣東部縣市外，西半部縣市均屬未符合臭氧8小時標準之三級防制區，並未因我國與美國判定方式不同，影響臺灣西半部縣市防制區劃分結果。

依據環保署空品監測站統計，我國每日最大臭氧八小時濃度由108年46.0ppb降至110年43.9ppb，高屏空品區亦由108年50.1ppb降至110年47.3ppb，另外在臭氧紅色站日數（臭氧八小時AQI>150）部分，全國已由108年310站次減少至110年102站次（改善達67％），高屏空品區由108年152站次減少至110年28站次（改善達82％），顯示近年來臺灣臭氧極值濃度及高污染事件日已呈現逐年改善趨勢，尤以南部地區改善幅度更大。

另依據健康影響研究所（Health Effects Institute, HEI）2020年公布最新「全球空氣狀況報告」（State of Global Air）指出，全球每日最大臭氧八小時暴露量持續上升，已從 2010 年的 47 ppb 增加到 2019 年的 50 ppb，其中，在東亞地區等國家地區，最大臭氧八小時濃度（2019年中國大陸為48.9ppb、日本為45.7ppb、韓國為57.9ppb、臺灣為42.7ppb）亦顯示，鄰近國家臭氧濃度已比臺灣境內高出許多，面對全球臭氧背景濃度持續上升，各國空品改善工作均需更加努力。

由於臭氧生成機制複雜，主要係氮氧化物與揮發性有機物經陽光紫外線照射生成，與背景濃度、氣象條件及大氣傳輸皆有關係，為改善我國區域性臭氧問題，將持續檢討推動「空氣污染防制方案 」並與地方政府聯手，積極進行三級防制區固定源氮氧化物指定削減、改善鍋爐燃料使用、塗料VOC管制、電廠加裝氮氧化物防制設備、加嚴水泥業排放標準、1～3期老舊柴油車及機車汰換、增訂有害空氣污染物標準等政策，後續推動加嚴排放標準（如石化業、膠帶業、塗裝業等），持續減少臭氧前驅物之排放，維護空氣品質保護民眾健康。