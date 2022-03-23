受華南雲雨區東移及東北季風影響，今天是全台雨最多的一天，氣象局發布2縣市大雨特報，基隆北海岸及新北市有大雨發生機率，以及對流發展旺盛，台灣海峽北部有對流雲系逐漸移入，新竹至彰化地區注意瞬間大雨及雷擊，直到晚上之後北部雨減少，其他地區仍有短暫雨。

同時，今凌晨花蓮發生6.6地震，一夜地震超過40次，氣象局長鄭明典清晨在臉書發文提醒，「大地震之後，餘震不斷，加上可能的降雨，請避免使用山區道路！」

旺盛對流雲系從台灣海峽北部移入。(氣象局提供)

氣象局指出，今天華南雲雨區東移影響，清晨前中部以北及宜蘭、花蓮已出現明顯雨勢，上午雨區將往南部及台東擴展，中午前各地都持續降雨，下午開始有雨停的空檔，晚上之後北部雨減少，其他地區仍有短暫降雨；溫度方面，清晨北台灣天氣偏冷，低溫僅14度，其他地方也偏涼，低溫17至21度，白天台南以北及宜蘭、花蓮天氣仍涼，高溫約19到22度，高屏及台東舒適，高溫23至25度。

氣象局表示，周四（24日）仍受東北季風及華南雲雨區東移影響，全台有雨，北部降雨較持續，中南部及東半部較有空檔；各地白天高溫略回升。周五到周六上半天（25、26日）東北季風減弱，氣溫回升，北部高溫27度，中南部30度，北部、東半部局部短暫雨。接著周六下半天鋒面接近，有午後雷陣雨。

氣象局表示，周日（27日）鋒面通過及東北季風增強，全台有陣雨或雷雨，北部及東北部天氣轉涼，低溫再下探16度。一直影響到下周一、二（28日、29日）。