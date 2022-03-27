規模5.8地震襲厄瓜多外海 震源深度40公里 14:012022/03/27 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 路透社引述歐洲地中海地震中心的話報導，地震震源深度40公里。(示意圖／shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心（EMSC）通報，厄瓜多沿海地區附近今天發生規模5.8地震。 路透社引述歐洲地中海地震中心的話報導，地震震源深度40公里。 戰火燒歐股 投資人拔腿急撤 國票證承銷春雨可轉債 掛牌 #8地震 #厄瓜多 #震源深度 #40公里 #歐洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歐推數位法 科技巨頭緊箍咒 04:102022/03/26 全球財經 SCFI連十跌 主要航線全下挫 04:102022/03/26 財經要聞 北約武器遲不來 澤倫斯基動怒：是不是怕俄羅斯 12:232022/03/27 國際 鋼價大漲 中鴻4月接單看旺 04:102022/03/25 證券．權證 日駐巴西大使：俄入侵烏克蘭不僅是歐洲問題 09:222022/03/24 國際 《國際社會》BA.2變種在歐洲狂傳 專家：很快「周遊」全世界 12:482022/03/24 財經 金馬影帝赴歐機上中風 李康生被醫斷言「進去就出不來」 10:462022/03/27 娛樂 中國青海省凌晨0：21發生規模6.0強震 03:412022/03/26 兩岸 澤倫斯基法國演說借喻一戰 盼帶領歐洲捍衛自由 05:492022/03/24 國際 《國際金融》「烏」雲不散 歐股收黑 09:482022/03/24 財經 歐議會報告關切台海 促與台全方位合作 04:102022/03/24 話題觀察 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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