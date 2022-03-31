俄烏戰火蔓延，美歐對俄羅斯的制裁不斷加碼，但也引爆歐洲出現前所未見的糧食危機，天然氣價格與電價齊飆，通貨膨脹加劇使經濟前景堪虞。

受戰爭影響，俄、烏的糧食出口都會銳減，烏克蘭農業部長日前表示，今春作物播種面積可能不到去年的一半。歐洲糧倉告急，除了農產品價格應聲飆漲，化肥、飼料等同步走高，增加歐洲農民的生產成本。法國總統馬克宏表示，俄烏戰爭正造成一場前所未有的糧食危機。

歐洲高度依賴俄羅斯供應能源。以天然氣為例，歐盟進口的天然氣45%來自俄國，烏克蘭則是俄羅斯天然氣輸往歐洲國家的重要樞紐，這場戰爭嚴重威脅歐洲天然氣穩定供應。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強指出，歐洲天然氣價格狂漲，也帶動德國、西班牙的電價不斷突破歷史新高。截至2月，希臘創下歐洲地區最高月均電價水準，達每兆瓦時211.7歐元，相當於每度1.48元人民幣。

林伯強表示，歐盟雖然積極尋找能源供應來源，但短期內無法規避過度依賴俄羅斯油氣的風險，歐盟統計局資料顯示，歐盟2月通膨率從1月的5.6%升至6.2%，創歷史最高紀錄。西班牙3月通膨率達9.8%，也創下近37年來新高。歐洲央行總裁拉加德警告，今年歐元區通貨膨脹率可能超過7%。

通膨加劇增添經濟不確定性，經濟合作暨發展組織（OECD）估算，今年全球經濟成長率將因俄烏戰爭減少一個百分點，歐元區受到的衝擊最大。先前歐洲央行已將今年對歐元區經濟成長的預估下修到3.7%。