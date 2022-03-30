俄烏開戰後，為反制西方經濟制裁，俄羅斯央行近日宣布盧布綁定黃金，還要求非友好國家或地區與其交易能源時，須使用盧布結算。前民進黨立委郭正亮分析，俄羅斯要盧布掛勾黃金，但歐洲不願意，「這樣買幾個月就沒了」，所以他預測，「歐洲最後一定會開通新的幣值，就是人民幣」。

歐美國家將俄羅斯踢出「SWIFT」（環球銀行金融電信協會），並凍結俄羅斯資產之後，俄羅斯為了穩定盧布匯率，和讓盧布得到更廣泛使用，打響「盧布保衛戰」，開始了反制措施。

俄羅斯央行近日宣布自3月28日至6月30日，將以每公克5000盧布的價格購買黃金，也就是將盧布與黃金綁定，這是俄羅斯針對西方經濟制裁的另一反制措施。

前幾天俄羅斯也宣布，非友好國家或地區與其交易能源時，包含購買天然氣，必須使用盧布結算，俄羅斯財政部還表示要用盧布償還歐洲債券。經過這些反制措施，盧布從暴跌之中迅速反彈，基本上已回到經濟制裁前的匯率。

郭正亮30日在《中天新聞》政論節目「正常發揮」中表示，德國現在卡在要不要用盧布購買小麥，小麥船卡在海上，俄羅斯不給德國，美國又不准德國買盧布，郭覺得德國人最後一定會想通一個問題，就是「為什麼不行買盧布」。

郭正亮解釋，現在用歐元交易卡關，因俄羅斯為反制英、美等國經濟制裁，突然不接受歐元，為的就是支撐盧布的購買力，也因為俄羅斯的反制手段，之後可能會有人醞釀一招，「我在預言啦，現在還沒發生，就是俄羅斯要用盧布掛勾黃金，但歐洲當然不願意，這樣買幾個月就沒了，所以最後一定會開通新的幣值，就是人民幣」。

主持人問郭正亮：「是俄國和歐洲的公約數概念嗎？」郭表示，土耳其就是這樣，現在用歐元、黃金、人民幣都可以，歐洲現在不願意用黃金、盧布買小麥、天然氣，俄羅斯也不願意歐洲用歐元支付能源款項，那可能的解方就是加入人民幣，用人民幣來買進，「最後會不會加入人民幣成為選項，值得觀察啦！」