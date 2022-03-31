花蓮凌晨規模3.8地震 最大震度花蓮縣3級 03:342022/03/31 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮凌晨規模3.8地震 最大震度花蓮縣3級(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，31日2時39分發生芮氏規模3.8地震，地震深度10.8公里，震央位於花蓮縣政府南南西方66.6公里（位於花蓮縣玉里鎮），最大震度花蓮縣3級。（編輯：陳正健）1110331 17：00花蓮富里規模4.6地震 花東最大震度3級 清明連假花蓮訂房率逾8成5 蘇花路廊預估車流量高 #8地震 #31 #花蓮縣 #花蓮 #規模3 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 M31 搶攻車用、AI、HPC三大市場 04:102022/03/29 證券．權證 全台最早賞螢季 暢遊花蓮銀河‧螢河 04:102022/03/30 產業特刊 全中運聖火今抵金門 首批民眾火炬手有2名是花蓮人 18:082022/03/28 寶島 台鐵復興號列車今退場 紀念套票秒殺 04:102022/03/29 生活新聞 花蓮114家旅店6月1日起不提供一次性備品 04:102022/03/29 地方新聞 花蓮男胸口突感劇烈疼痛即失去意識 經檢查竟罹患主動脈剝離 10:462022/03/30 健康 花蓮南區出現稻熱病 縣府編列126萬元防治經費 17:152022/03/30 生活 台鐵復興號走入歷史 150套末班車紀念套票開賣秒殺 13:252022/03/28 生活 花蓮全中運》自由車項目4／8-11台中清水登場 15:222022/03/29 體育 擴大餐飲營收 墾丁凱撒跨足泰食市場 12:272022/03/30 財經 開發地熱發電 宜花東潛力旺 04:102022/03/28 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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