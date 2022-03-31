根據中央氣象局最新資訊，31日2時39分發生芮氏規模3.8地震，地震深度10.8公里，震央位於花蓮縣政府南南西方66.6公里（位於花蓮縣玉里鎮），最大震度花蓮縣3級。（編輯：陳正健）1110331

17：00花蓮富里規模4.6地震 花東最大震度3級
清明連假花蓮訂房率逾8成5 蘇花路廊預估車流量高
#8地震 #31 #花蓮縣 #花蓮 #規模3