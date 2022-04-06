農委會今(6)日抽出最後一輪幸運兒，計有7萬人抱得888元農遊券，農委會表示，該輪農遊券可使用至5月底，先前抽出的農遊券使用期限仍為4月30日。

農委會水保局副局長林長立今日代表抽出7萬名幸運兒，根據農委會統計，前3輪農遊券共抽出146萬人，領券人數135萬人，截至4月5日用券率已有83.57％，但未領取或使用人數仍有33萬人。

今年888農遊券相關預算為13億元，在扣除農遊券使用後，平均每人消費約2000元，預計帶動產值高達68億。

林長立指出，今天第4輪抽出的農遊券可使用到5月31日，先前抽出的最慢4月30日要使用完畢，今天第4輪已經是最後一波，將不再舉辦下一輪抽獎，加上特別預算期限到6月底，還要1個月的時間來進行後續核銷。

林長立表示，今年888農遊券使用場域上，購買農特產品或伴手禮居冠，其次依序為為餐飲服務及購買門票；使用縣市排名新北市居冠，其次依序為台中市、高雄市；銷售業績最好的單位以板農活力超市居冠，其次依序為台南市農會超市、竹北市農會供銷中心。

林長立表示，除了鼓勵民眾趕緊用券消費外，農遊券APP也有贈票功能，也能把農遊券作為贈禮送給需要的親友。