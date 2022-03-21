農委會推出的「888農遊券」雖然字面吉祥，但用券率卻僅6成，為進一步推動用券率，農委會規劃第4階段抽籤，預估推出7萬張農遊券供民眾抽籤，只要在今年1月31日至4月5日期間消費滿千，或4月5日前用券完畢即符合抽籤資格。

農遊券面額888，在各部會推出的振興券中面額不算低，但第二波民間迴響卻差強人意，抽籤也乏人問津，因此分成3階段才「勉強抽完」。

根據統計，888農遊券發放張數共計146萬4791張，領券張數134萬多張，用券率約6成，剩餘12萬張尚未提領。

農委會水保局表示，農遊券使用效期只到4月30日，評估將有餘券利用空間，因此釋出利多再次舉辦抽籤，目前預估7萬張(實際數量以4月6日公布為主)，持券民眾只要在今年1月31日至4月5日期間消費滿千，或4月5日前用券完畢即符合抽籤資格，即享第4階段農遊券抽籤資格。

水保局表示，第4階段將於4月6日直播公開抽籤，7萬張使用期限至今年5月31日止。