農委會推出的「888農遊券」雖然字面吉祥，但用券率卻僅6成，為進一步推動用券率，農委會規劃第4階段抽籤，預估推出7萬張農遊券供民眾抽籤，只要在今年1月31日至4月5日期間消費滿千，或4月5日前用券完畢即符合抽籤資格。
農遊券面額888，在各部會推出的振興券中面額不算低，但第二波民間迴響卻差強人意，抽籤也乏人問津，因此分成3階段才「勉強抽完」。
根據統計，888農遊券發放張數共計146萬4791張，領券張數134萬多張，用券率約6成，剩餘12萬張尚未提領。
農委會水保局表示，農遊券使用效期只到4月30日，評估將有餘券利用空間，因此釋出利多再次舉辦抽籤，目前預估7萬張(實際數量以4月6日公布為主)，持券民眾只要在今年1月31日至4月5日期間消費滿千，或4月5日前用券完畢即符合抽籤資格，即享第4階段農遊券抽籤資格。
水保局表示，第4階段將於4月6日直播公開抽籤，7萬張使用期限至今年5月31日止。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。