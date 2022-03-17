相對國內相對平穩的低油價，遠洋漁船在國外加油比照國際油價，每次加油動輒百萬，加上國際油價現在大漲，農委會上周透露將研議將補助遠洋漁船用油。動保團體今(17)日發布聯合聲明痛批，農委會投入違反公平正義的「生產性」補助，此舉與國際趨勢背道而馳。農委會主委陳吉仲今急撇清，自己不可能會允許補貼遠洋漁業油錢這種違背國際潮流的做法。

根據我國去年漁業統計資料顯示，遠洋漁船CT7噸位500以上未滿1000噸的有208艘，1000噸以上漁船有71艘，以平均一艘600噸漁船，本周甲種漁船油價每公升19元計算，漁船加油以「1粒」200公升計，每加一次油要700粒計267萬元，以補助14％計算則是新台幣37萬元，若再乘上全國1100艘遠洋漁船，在國內加一次油的補助金額就超過4億台幣。

動團聯合聲明指出，農委會副主委陳添壽上周表示，國際油價對我國遠洋漁業造成壓力，漁業署有提供國內沿近海漁船用油補貼，但遠洋漁船在國際海域捕魚，很少享受到國內相對平穩的低油價，加的都是國際油價，近期農委會漁業署正研議是否補助遠洋漁船用油。

該聲明痛批，台灣從2002年加入WTO成為成員國後，20年過去仍不見漁業署提出具體的有害漁業補貼退場及轉型計畫，不僅今年仍編列高達10億的預算用於國內漁船用油補貼，副主委還要加碼補貼遠洋漁船用油補貼，不止違反國際趨勢，更傷害海洋生態、債留子孫。

農委會主委陳吉仲今日在立法院經濟委員會受訪指出，所有規範都要符合國際規範和潮流趨勢，我不可能會做補貼遠洋漁業油錢這種違背國際潮流的做法，即使我真的要做，行政院也可能不同意，「絕對沒有要補貼遠洋漁船油錢這回事」。