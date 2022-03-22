面對中國大陸以防檢疫為由暫停我鳳梨、鳳梨釋迦和蓮霧輸入，農委會砸下20億救市，引發各界關注。國民黨台南市議員謝龍介痛批農委會主委陳吉仲最擅長的就是透過「大撒幣」來「做數據」來唬弄百姓，「說不定連蘇貞昌院長、蔡英文總統也被唬了，還以為農民都過的幸福美滿。」

謝龍介今天(22日)在臉書上表示，自己看到有媒體報導，根據財政部資料顯示，今年1月到2月，台灣的鳳梨、釋迦，及蓮霧三種水果的出口金額年增率驟減，民進黨政府一再利用公家預算，威脅利誘媒體，瘋狂「洗地」帶風向，又彷彿是另種光景，一片欣欣向榮。

謝龍介指出，蓮霧是一種栽種很費工序的作物，且運送保存不易，中國大陸禁止進口之後，讓所有先天限制都變得更加困難。六龜地區有農民深感絕望，刨除整片蓮霧園，另做打算；屏東地區也有高齡果農棄種，荒廢的果園已經長出荒草。

謝龍介坦言，鳳梨和釋迦的種植情況更艱困，本季因為大陸外銷市場斷絕，內銷市場平均果價，落在每台斤9到20元（70%以上的B果），只有往年的砍半，甚至三分之一。陳吉仲主委很自豪，說去年外銷了日本1.8萬噸鳳梨，但其實是來自每公斤補貼出口商12元，今年也補貼8元，況且當初為求速效「吃緊弄破碗」，趕出貨沒有強力管控品質，再加上寒帶氣候的日本消費者對鳳梨的接受度有限，已經有出口商在日本改採「寄賣代售」，可預見的將來，恐怕還會加劇虧損。

謝龍介直言，陳主委最擅長的，就是「大撒幣」來「做數據」來唬弄百姓，說不定連蘇貞昌院長，蔡英文總統也被唬了，還以為農民都過的幸福美滿。