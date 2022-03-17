金馬獎最佳原著劇本入圍電影《高山上的熱氣球》全程在梨山拍攝，18日將在全台上映。（參山處提供）

金馬獎最佳原著劇本入圍電影《高山上的熱氣球》全程在梨山拍攝，18日將在全台上映。（參山處提供）

金馬獎最佳原著劇本入圍電影《高山上的熱氣球》全程在梨山拍攝，18日將在全台上映。（參山處提供）

金馬獎最佳原著劇本入圍電影《高山上的熱氣球》是一部描述1990年代梨山發生的故事，全程在梨山拍攝，18日將在全台上映。交通部觀光局參山國家風景區管理處把握電影上映熱潮行銷梨山風景區，將包場邀請參加電影演出的梨山居民及民眾看電影，只要在參山粉絲專頁留言、上傳照片及tag3位好友，就有機會免費入場觀看。

《高山上的熱氣球》是一部關於1990年代梨山發生的故事，描寫果農日日生息、溫馨細膩動人電影，講述30年前大學生阿英懷著不為外人知的心事，從台北回到梨山找爸爸，認識到父親與商人以及果農間微妙關係和利益衝突，也感受到梨山的節奏、氛圍及大自然環境。

參山處長曹忠猷表示，歡迎影視作品到梨山風景區取景，公部門可以全力協助拍攝，藉由影視來行銷梨山的知名度與自然、人文風景；梨山對國內外遊客來說，是一個美麗特殊的景點，不只有風景，還有濃濃的原住民文化、溫帶水果重要產業及先民胼手胝足的中橫開拓史。

曹忠猷說，電影取景地點包含梨山車站舊址（現梨山觀景台）、梨山社區（瑞雪巷）、梨山賓館、梨山農舍等地，相當具有代表性，資深演員喜翔、楊貴媚在片中更有精采的對手戲，值得大家到電影院細心品味；歡迎民眾上參山粉絲專頁貼出自己拍下的梨山美景照片，活動將於3月23日抽出50名幸運兒攜伴來看電影，後續將會推出電影經典場景打卡活動，就有機會獲得10斤梨山水蜜桃，期待透過電影效應吸引遊客上山觀光。

參山處將包場邀請參加電影演出的梨山居民及民眾看電影，同時與演員、導演見面會，民眾只要在參山粉絲專頁相關貼文，留言上傳到梨山旅行拍攝照片，並tag3位好友，將抽出50名幸運兒，送出100張免費電影票，「一人中獎，兩人同行」，3月26日在台中大遠百威秀影城舉辦包場特映會。

參山處表示，這部戲曾在30年前與李安電影劇本《推手》、《囍宴》同獲行政院新聞局優良劇本獎，也入圍第58屆金馬獎「最佳原著劇本」獎。

相關活動詳情及報名資訊可上活動網站https：／／www.facebook.com／118846391469552／posts／5143172585703549／或【趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山】粉絲專頁查詢。