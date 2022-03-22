2022台灣國際紀錄片影展（TIDF）今公布焦點專題「必須虛構：後國族菲律賓紀錄片的多樣真實」片單，本單元與菲律賓策展人墨夫艾斯皮納共同規劃，網羅菲律賓影史40年來的46部電影，以11個子題呈現菲律賓多樣的電影面貌。

TIDF選映導演包括威尼斯影展金獅獎得主拉夫迪亞茲、坎城影展短片金棕櫚獎得主雷蒙瑞德、「菲律賓獨立電影之父」奇拉塔西米克、2020TIDF國際競賽優等獎得主米可瑞維雷薩、曾入選台北電影節國際新導演競賽的希林施諾、國際影展常客拉亞馬丁等共32位。

策展人林木材表示：「菲律賓與台灣的地理距離、歷史發展相近，但文化距離卻相對遙遠。面對菲律賓複雜的文化脈絡與電影發展，協同策展人拋出了『必須虛構』來概括這些生猛有力、無限創意的作品，也代表著創作者面對殘酷現實不得不的美學選擇。這個單元透過回顧視角，並陳經典與奇作，爬梳具行動性、實驗性、紀實性的優秀創作，完全解放電影的意義。」