3月歷來是大陸電影市場淡季，2022年則特別冷清。3月21日至24日連續四天，大陸單日票房跌破人民幣（下同）1,500萬元。截至27日下午2時，3月票房僅8.4億元，而2022年大年初一的票房就達到14.5億元。

第一財經報導，大陸院線排片彷彿重回兩年前，這與近期大陸疫情蔓延有關，包括上海、天津等一線票倉城市電影院暫停營業。公開資料顯示，3月25日大陸營業電影院總數5,963家，營業率為49.6％，超過半數停擺。由於各地收緊防疫政策，電影院上座率下降，觀眾觀影意願降低，大陸電影市場短期內可能不會有大幅度回溫。

自3月中旬以來，上映的新片均未能獲得預期票房，半數以上新片票房未能突破百萬元。兩部備受期待的好萊塢大片也表現平淡，「蝙蝠俠」在上映第九天後票房終於賣破億元，而「秘境探險」在上映兩周後仍未破億，截至27日下午2時30分票房為8,385萬元。

陸產片商對即將到來的清明檔期也失去信心，原定於該檔期上映的多部陸產電影集體撤片，包括朱一龍主演的「人生大事」，韋家輝執導、劉青雲主演的「神探大戰」，以及黃曉明主演的「最後的真相」等七部電影宣布撤片。